Макрон созывает совет обороны Франции из-за обострения в Афганистане
Отмечается, что заседание состоится в понедельник, оно пройдёт в формате видеоконференции.
Фото © Getty Images / Chesnot
Президент Франции Эмманюэль Макрон созовёт Совет безопасности страны в связи с захватом и сменой власти в Афганистане. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что заседание состоится в понедельник, оно пройдёт в формате видеоконференции. В настоящий момент французский президент находится в своей летней резиденции в форте Брегансон.
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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