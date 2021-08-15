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Макрон созывает совет обороны Франции из-за обострения в Афганистане

Отмечается, что заседание состоится в понедельник, оно пройдёт в формате видеоконференции.

15 августа, 16:31
<p>Фото © Getty Images / Chesnot</p>

Фото © Getty Images / Chesnot

Президент Франции Эмманюэль Макрон созовёт Совет безопасности страны в связи с захватом и сменой власти в Афганистане. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что заседание состоится в понедельник, оно пройдёт в формате видеоконференции. В настоящий момент французский президент находится в своей летней резиденции в форте Брегансон.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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