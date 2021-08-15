Посольство США сообщило об обстрелах и пожаре в аэропорту Кабула
Американские военные планируют взять под контроль аэровокзал для обеспечения безопасности.
Фото © ТАСС / АР / Massoud Hossaini
Аэропорт Кабула обстреливается неизвестными лицами, на территории воздушной гавани начался пожар. Об этом сообщило Посольство США в Афганистане.
Отмечается, что оттуда идёт эвакуация американских граждан. Дипломаты предписали им укрыться в убежище на время стрельбы. Данных о пострадавших пока нет. Американские военные планируют взять контроль над территорией аэропорта для обеспечения более безопасного воздушного движения. Также они, по сообщениям CNN, рассматривают возможность послать туда дополнительные силы.
Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в Таджикистан, оттуда он направится в третью страну. Ранее в аэропорт Кабула перебрались американские дипломаты. Россия не стала переводить дипмиссию или эвакуировать сотрудников. Посольство Франции также переехало на территорию аэропорта
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