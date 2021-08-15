Посольство США сообщило об обстрелах и пожаре в аэропорту Кабула

Отмечается, что оттуда идёт эвакуация американских граждан. Дипломаты предписали им укрыться в убежище на время стрельбы. Данных о пострадавших пока нет. Американские военные планируют взять контроль над территорией аэропорта для обеспечения более безопасного воздушного движения. Также они, по сообщениям CNN, рассматривают возможность послать туда дополнительные силы.