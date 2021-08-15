Более 40 человек были ранены в ходе столкновений под Кабулом
Отмечается, что все они были госпитализированы и им оказана медицинская помощь.
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В результате вооружённых столкновений в окрестностях столицы Афганистана по меньшей мере 40 человек получили различные ранения. Об этом со ссылкой на данные больницы Кабула сообщает агентство Reuters.
По информации медиков, большая часть госпитализированных были ранены во время боёв в уезде Карабаг. Сейчас всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне сторонники движения "Талибан"* организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции. Сегодня радикалы сообщили об окружении Кабула, в связи с чем власти страны договорились о мирной передаче власти. СМИ сообщали о том, что президент Ашраф Гани уехал из страны. Тем временем жители Кабула массово покидают город.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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