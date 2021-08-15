Более 40 человек были ранены в ходе столкновений под Кабулом

В результате вооружённых столкновений в окрестностях столицы Афганистана по меньшей мере 40 человек получили различные ранения. Об этом со ссылкой на данные больницы Кабула сообщает агентство Reuters .

По информации медиков, большая часть госпитализированных были ранены во время боёв в уезде Карабаг. Сейчас всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне сторонники движения "Талибан"* организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции. Сегодня радикалы сообщили об окружении Кабула, в связи с чем власти страны договорились о мирной передаче власти. СМИ сообщали о том, что президент Ашраф Гани уехал из страны. Тем временем жители Кабула массово покидают город.