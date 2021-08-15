Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 724

Число жертв землетрясения на Гаити достигло 724, сообщает управление гражданской защиты республики. Ещё не менее 1800 жителей получили ранения, стихия также нанесла существенный ущерб зданиям, дорогам и инфраструктуре острова.

"Число погибших в результате землетрясения возросло до 724: 500 — в департаменте Юг, 100 — в департаменте Гранд-Анс, 122 — в департаменте Нип. Два человека погибли на северо-западе страны", — сообщает ведомство.