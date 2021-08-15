Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 724
Больше всего жертв в департаменте Юг — 500, свыше 120 — в департаменте Нип, ещё 100 — в департаменте Гранд-Анс.
Фото © ТАСС / АР / Joseph Odelyn
Число жертв землетрясения на Гаити достигло 724, сообщает управление гражданской защиты республики. Ещё не менее 1800 жителей получили ранения, стихия также нанесла существенный ущерб зданиям, дорогам и инфраструктуре острова.
"Число погибших в результате землетрясения возросло до 724: 500 — в департаменте Юг, 100 — в департаменте Гранд-Анс, 122 — в департаменте Нип. Два человека погибли на северо-западе страны", — сообщает ведомство.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южных провинциях Гаити накануне. Первоначально сообщалось о нескольких десятках погибших, однако позже число жертв превысило 200 человек. Власти на месяц ввели режим ЧС в стране. Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением премьер-министру страны Ариэлю Анри.
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