Постояльцев 20 гостиниц в Анапе эвакуировали из-за подтоплений
Людей разместили во временных пунктах, а на пляжах вывесили предупреждения о запрете купания.
Фото © ТАСС / Балашова Зоя
Разгул стихии на территории Анапы привёл не только к повреждению пляжной инфраструктуры, но и подтоплению 20 гостиниц. Постояльцев из отелей эвакуировали, сообщает Администрация Краснодарского края.
"Подтоплен 21 объект санаторно-курортного и гостиничного комплекса, люди эвакуированы и расселены в пункты временного расселения. На пляжах выставлены аншлаги о запрете купания, вывешены флаги, информирующие об опасности нахождения в воде", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подтоплены пляжи Темрюкского района — Кучугуры и Подмаячный. Также локально введён режим ЧС в Славянском районе, где подтоплен пляж села Ачуева. Такая же ситуация в Новороссийске. Подтоплен кемпинг в Южной Озереевке. Отмечается, что вся пляжная инфраструктуру убрана. На пляжах спасатели следят, чтобы никто не купался.
Ранее губернатор Краснодарского края сообщил, что в Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков. Он отметил, что в 14 муниципалитетах региона сразу же ввели режим ЧС, как только стало известно о непогоде. При этом курортный сезон продолжается.
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