Постояльцев 20 гостиниц в Анапе эвакуировали из-за подтоплений

Разгул стихии на территории Анапы привёл не только к повреждению пляжной инфраструктуры, но и подтоплению 20 гостиниц. Постояльцев из отелей эвакуировали, сообщает Администрация Краснодарского края.

"Подтоплен 21 объект санаторно-курортного и гостиничного комплекса, люди эвакуированы и расселены в пункты временного расселения. На пляжах выставлены аншлаги о запрете купания, вывешены флаги, информирующие об опасности нахождения в воде", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подтоплены пляжи Темрюкского района — Кучугуры и Подмаячный. Также локально введён режим ЧС в Славянском районе, где подтоплен пляж села Ачуева. Такая же ситуация в Новороссийске. Подтоплен кемпинг в Южной Озереевке. Отмечается, что вся пляжная инфраструктуру убрана. На пляжах спасатели следят, чтобы никто не купался.