Посольство РФ сообщило о побеге Гани из президентского дворца

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца. Об этом заявил пресс-атташе Посольства России в Кабуле Никита Ищенко, отвечая на вопрос, располагает ли российская сторона подтверждением информации о том, что Гани согласился уйти в отставку.