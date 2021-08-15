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Посольство РФ сообщило о побеге Гани из президентского дворца

По неподтверждённым данным, глава государства вылетел в Таджикистан, оттуда направится в третью страну.

15 августа, 14:55

Фото © ТАСС / АР / Rahmat Gul

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца. Об этом заявил пресс-атташе Посольства России в Кабуле Никита Ищенко, отвечая на вопрос, располагает ли российская сторона подтверждением информации о том, что Гани согласился уйти в отставку.

"Насколько мы знаем, он бежал из президентского дворца", — сказал Ищенко "Интерфаксу".

Жители массово покидают Кабул после сообщений о захвате власти талибами

Жители массово покидают Кабул после сообщений о захвате власти талибами

Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно. Отмечается также, чт Гани вылетел в Таджикистан, оттуда направится в третью страну.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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