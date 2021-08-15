США переносят своё посольство в Афганистане в аэропорт Кабула
Сотрудники дипмиссии направились в воздушную гавань, Вашингтон продолжает сокращать своё дипломатическое присутствие в стране.
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В связи с обострившейся ситуацией в столице Афганистана американское посольство решено перенести в аэропорт Кабула. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании ABC.
"Персонал посольства уезжает и отправляется в аэропорт Кабула", — сообщил он и добавил, что Вашингтон продолжает сокращать своё дипломатическое присутствие в стране "безопасным и упорядоченным образом".
Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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