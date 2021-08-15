США переносят своё посольство в Афганистане в аэропорт Кабула

В связи с обострившейся ситуацией в столице Афганистана американское посольство решено перенести в аэропорт Кабула. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании ABC.

"Персонал посольства уезжает и отправляется в аэропорт Кабула", — сообщил он и добавил, что Вашингтон продолжает сокращать своё дипломатическое присутствие в стране "безопасным и упорядоченным образом".

Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.