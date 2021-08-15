НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

США переносят своё посольство в Афганистане в аэропорт Кабула

Сотрудники дипмиссии направились в воздушную гавань, Вашингтон продолжает сокращать своё дипломатическое присутствие в стране.

15 августа, 14:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В связи с обострившейся ситуацией в столице Афганистана американское посольство решено перенести в аэропорт Кабула. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании ABC.

"Персонал посольства уезжает и отправляется в аэропорт Кабула", — сообщил он и добавил, что Вашингтон продолжает сокращать своё дипломатическое присутствие в стране "безопасным и упорядоченным образом".

Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.

Эксперт рассказал, станут ли талибы соблюдать договорённости с Россией

Эксперт рассказал, станут ли талибы соблюдать договорённости с Россией

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1