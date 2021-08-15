"Не в наших интересах": Блинкен назвал причину вывода войск США из Афганистана
Американская армия достигла поставленных целей, сократив угрозу терроризма со стороны "Аль-Каиды"*.
Фото © ТАСС / АР / NOUFAL IBRAHIM
Присутствие военного контингента США в Афганистане не отвечает национальным интересам страны. Иной расклад является видением соперников Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
"Сохранение присутствия в Афганистане ещё на год, пять или десять лет было бы не в наших национальных интересах. Британцы были там долгое время в XIX веке, русские — в XX веке. Мы уже там пробыли вдвое больше, чем русские. Я думаю, что большинство наших стратегических соперников в мире больше всего хотели бы, чтобы мы остались в Афганистане ещё [на какое-то время]", — объяснил Блинкен.
По словам Блинкена, афганские военные — быстрее, чем ожидалось, — продемонстрировали неспособность защитить свою страну. Решение Байдена о выводе американской армии оправданно, поскольку атаки бы возобновились. По его мнению, американская армия достигла поставленных целей, сократив угрозу терроризма со стороны "Аль-Каиды"*.
Напомним, боевики взяли под свой контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван). "Талибан"* уже объявил об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В заявлении движения говорится, что "боевые действия в столице страны не ведутся". Президент Афганистана Ашраф Гани провёл экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО.
* Деятельность отмеченных организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0