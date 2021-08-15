"Сохранение присутствия в Афганистане ещё на год, пять или десять лет было бы не в наших национальных интересах. Британцы были там долгое время в XIX веке, русские — в XX веке. Мы уже там пробыли вдвое больше, чем русские. Я думаю, что большинство наших стратегических соперников в мире больше всего хотели бы, чтобы мы остались в Афганистане ещё [на какое-то время]", — объяснил Блинкен.