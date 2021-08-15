"Лучше, чем стриптиз!": Тарзан написал чувственный портрет Королёвой и восхитил подписчиков
На своей картине он изобразил супругу на фоне пальм и в платье, которое едва прикрывает тело.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, занялся творчеством и начал писать картины, пишут "Дни.ру". Он решил поделиться со своей публикой последними работами, на одной из которых артист запечатлел свою супругу Наташу Королёву.
На картине Глушко изобразил Королёву на фоне пальм и в платье, которое едва прикрывает тело. Подписчиков восхитила работа шоумена. Большинство из них, глядя на портрет, вспомнили о песне Королёвой "Лето кастаньет".
"Это лучше, чем стриптиз. Тем более я очень люблю Наташеньку", "Очень круто! Встаю в очередь на портрет", "Очень красиво! Вы талант", — написали в комментариях фолловеры Тарзана.
В 2020 году вспыхнул скандал из-за того, что Королёву "обворовала" беременная любовница Тарзана. Однако паре удалось преодолеть сложный период в отношениях.
Наташа Королёва (настоящее имя — Наталья Владимировна Порывай) — российская поп-певица, получившая всенародную любовь после выхода альбома "Жёлтые тюльпаны", записанного вместе с Игорем Николаевым. Среди её песен такие хиты, как "Маленькая страна", "Чуть-чуть не считается" и десятки других лирических баллад и зажигательных танцевальных композиций. Подробнее о биографии Королёвой читайте на uznayvse.ru.
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