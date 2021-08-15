Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, занялся творчеством и начал писать картины, пишут "Дни.ру". Он решил поделиться со своей публикой последними работами, на одной из которых артист запечатлел свою супругу Наташу Королёву.

На картине Глушко изобразил Королёву на фоне пальм и в платье, которое едва прикрывает тело. Подписчиков восхитила работа шоумена. Большинство из них, глядя на портрет, вспомнили о песне Королёвой "Лето кастаньет".

"Это лучше, чем стриптиз. Тем более я очень люблю Наташеньку", "Очень круто! Встаю в очередь на портрет", "Очень красиво! Вы талант", — написали в комментариях фолловеры Тарзана.

В 2020 году вспыхнул скандал из-за того, что Королёву "обворовала" беременная любовница Тарзана. Однако паре удалось преодолеть сложный период в отношениях.