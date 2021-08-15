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Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение в Афганистане

Главы государств договорились об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств.

15 августа, 13:59

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Главной темой разговора стало положение дел в Афганистане.

"Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учётом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана", — говорится на сайте Кремля.

В Кремле подчеркнули, что президенты двух стран будут и в дальнейшем поддерживать регулярный контакт друг с другом.

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Напомним, боевики взяли под свой контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван). "Талибан"* уже объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана. В заявлении движения говорится, что "боевые действия в столице страны не ведутся". Президент Афганистана Ашраф Гани провёл экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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