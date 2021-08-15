Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение в Афганистане

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Главной темой разговора стало положение дел в Афганистане.

"Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учётом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана", — говорится на сайте Кремля.

В Кремле подчеркнули, что президенты двух стран будут и в дальнейшем поддерживать регулярный контакт друг с другом.