Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение в Афганистане
Главы государств договорились об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Главной темой разговора стало положение дел в Афганистане.
"Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане. С учётом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана", — говорится на сайте Кремля.
В Кремле подчеркнули, что президенты двух стран будут и в дальнейшем поддерживать регулярный контакт друг с другом.
Напомним, боевики взяли под свой контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван). "Талибан"* уже объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана. В заявлении движения говорится, что "боевые действия в столице страны не ведутся". Президент Афганистана Ашраф Гани провёл экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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