Вертолёты США несколько часов мешали пакистанским самолётам покинуть Кабул

Два американских вертолёта перекрыли взлётно-посадочную полосу в аэропорту Кабула и несколько часов не давали взлететь пакистанским самолётам. Об этом сообщает Geo.tv.

Отмечается, что вертолёты препятствуют вылету двух крупных пассажирских лайнеров — Boeing 777 и Airbus A320 Пакистанских международных авиалиний. На борту самолётов в общей сложности находится почти 500 человек, включая сотрудников дипмиссий разных стран, в том числе и самого Пакистана. По последним данным, оба лайнера уже вылетели из Кабула.

Кроме того, как сообщает телеканал, за последние несколько часов в аэропорту Кабула совершили посадку четыре военно-транспортных самолёта Lockheed C-130, принадлежащих Вооружённым силам США. При этом источники телеканала подчёркивают, что диспетчеры афганского аэропорта никак не контролируют ситуацию в зоне воздушной гавани.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне боевики движения "Талибан"* организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции. За последние несколько дней под контроль радикалов перешли все крупные города страны, а представители движения заявили о захвате всех территорий Афганистана и практически добились отставки президента.