Полицейский подстрелил пьяного петербуржца, избившего его напарника молотком

Полицейский, приехавший на вызов в городе Шушары, подстрелил мужчину, который накинулся на его коллегу с молотком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Злоумышленнику незамедлительно оказали первую помощь и вызвали скорую помощь", — добавили в пресс-службе ГУ МВД.

В управлении уточнили, что сотрудники полиции поехали на вызов по адресу Пушкинская улица дом № 20, где их встретил 42-летний нетрезвый мужчина и сразу набросился на одного из полицейских и несколько раз ударил молотком по голове. Второй сотрудник вынужденно выстрелил в нападавшего. Подозреваемый и пострадавший полицейский госпитализированы. Злоумышленнику теперь грозит уголовная ответственность за нападение на сотрудника полиции.