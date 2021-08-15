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Полицейский подстрелил пьяного петербуржца, избившего его напарника молотком

Злоумышленнику теперь грозит уголовная ответственность за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

15 августа, 14:08
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Полицейский, приехавший на вызов в городе Шушары, подстрелил мужчину, который накинулся на его коллегу с молотком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Злоумышленнику незамедлительно оказали первую помощь и вызвали скорую помощь", — добавили в пресс-службе ГУ МВД.

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В управлении уточнили, что сотрудники полиции поехали на вызов по адресу Пушкинская улица дом № 20, где их встретил 42-летний нетрезвый мужчина и сразу набросился на одного из полицейских и несколько раз ударил молотком по голове. Второй сотрудник вынужденно выстрелил в нападавшего. Подозреваемый и пострадавший полицейский госпитализированы. Злоумышленнику теперь грозит уголовная ответственность за нападение на сотрудника полиции.

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Ранее Лайф рассказывал о вооружённом нападении на пост полиции в городе Грозный в Чечне. Тогда стражи порядка были вынуждены применить в ответ табельное оружие, а злоумышленник был доставлен в больницу с ранением.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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