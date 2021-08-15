Блинкен ответил на критику из-за вывода американских войск из Афганистана

Боевики радикального движения "Талибан"* начали бы наступление даже в том случае, если бы Штаты не стали выводить свои войска из Афганистана. Такое мнение в эфире телеканала CNN выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Если бы президент [США Джо Байден] решил сохранить присутствие в Афганистане после 1 мая, атаки бы в отношении наших сил возобновились. Наступление, которое вы видите по всей стране, началось бы, и мы бы вернулись к войне с "Талибаном", — сказал он.

Блинкен напомнил, что изначальной целью присутствия США в Афганистане было выяснить, кто стоит за терактами 11 сентября 2001 года. Американцам удалось привлечь к ответственности террористов, а заодно и сократить угрозу, которую представляла другая радикальная группировка — "Аль-Каида"*, отметил госсекретарь.

"Мы выполнили наши цели. Идея о поддержании статус-кво, сохранении наших войск здесь просто неправильна", — добавил Блинкен.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне боевики движения "Талибан"* организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции. За последние несколько дней под контроль радикалов перешли все крупные города страны, а представители движения заявили о захвате всех территорий Афганистана и практически добились отставки президента.