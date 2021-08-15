В МИД заявили о готовности РФ работать с переходным правительством Афганистана
Ранее местные СМИ сообщили, что подавший в отставку президент Ашраф Гани покинул страну.
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Россия готова сотрудничать с переходным правительством, которому сегодня передал власть президент Афганистана Ашраф Гани. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спецпредставителя Президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.
"Мы всегда выступали за переходное правительство, конечно, будем работать... Пока не признали [талибов* в качестве законных властей Афганистана], но всему своё время, поживём — увидим", — сказал собеседник агентства.
Напомним, боевики взяли под свой контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван). "Талибан" уже объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана. В заявлении движения говорится, что "боевые действия в столице страны не ведутся". Президент Афганистана Ашраф Гани провёл экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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