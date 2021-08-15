В МИД заявили о готовности РФ работать с переходным правительством Афганистана

Россия готова сотрудничать с переходным правительством, которому сегодня передал власть президент Афганистана Ашраф Гани. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спецпредставителя Президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

"Мы всегда выступали за переходное правительство, конечно, будем работать... Пока не признали [талибов* в качестве законных властей Афганистана], но всему своё время, поживём — увидим", — сказал собеседник агентства.