Мэр Кривого Рога погиб при загадочных обстоятельствах

На 49-м году жизни при загадочных обстоятельствах скончался мэр Кривого Рога Константин Павлов. Об этом сообщает украинское агентство "Страна" со ссылкой на источник в полиции.

По предварительным данным, тело Павлова нашли на веранде его дома, рядом было ружьё. На место выехала оперативная группа следователей. Среди главных версий — убийство и самоубийство. Информацию о загадочной гибели градоначальника подтвердил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.