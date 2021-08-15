НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мэр Кривого Рога погиб при загадочных обстоятельствах

На место выехала оперативная группа следователей. Среди главных версий — убийство и самоубийство.

15 августа, 15:04

Фото © wikipedia

На 49-м году жизни при загадочных обстоятельствах скончался мэр Кривого Рога Константин Павлов. Об этом сообщает украинское агентство "Страна" со ссылкой на источник в полиции.

По предварительным данным, тело Павлова нашли на веранде его дома, рядом было ружьё. На место выехала оперативная группа следователей. Среди главных версий — убийство и самоубийство. Информацию о загадочной гибели градоначальника подтвердил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Найден мёртвым мэр Коломны Денис Лебедев

Найден мёртвым мэр Коломны Денис Лебедев

Ранее Лайфу стало известно, что на 81-м году жизни умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. У политика остановилось сердце, об этом сообщила в "Фейсбуке" его супруга Лариса Ившина.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1