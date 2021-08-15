Мэр Кривого Рога погиб при загадочных обстоятельствах
На место выехала оперативная группа следователей. Среди главных версий — убийство и самоубийство.
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На 49-м году жизни при загадочных обстоятельствах скончался мэр Кривого Рога Константин Павлов. Об этом сообщает украинское агентство "Страна" со ссылкой на источник в полиции.
По предварительным данным, тело Павлова нашли на веранде его дома, рядом было ружьё. На место выехала оперативная группа следователей. Среди главных версий — убийство и самоубийство. Информацию о загадочной гибели градоначальника подтвердил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.
Ранее Лайфу стало известно, что на 81-м году жизни умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. У политика остановилось сердце, об этом сообщила в "Фейсбуке" его супруга Лариса Ившина.
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