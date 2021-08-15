НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Задержан подозреваемый в убийстве девушки на берегу реки в Москве

По предварительным данным, злоумышленник задушил жертву её же лосинами и уплыл с места преступления.

15 августа, 15:12
<p>Территория парка "Свиблово". Фото ©<a href="http://moskvapark.naidich.ru/sviblovo/sviblovo.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> moskvapark.naidich.ru</a></p>

Территория парка "Свиблово". Фото © moskvapark.naidich.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве девушки на территории столичного парка "Свиблово" в Лазоревом проезде. Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

"В ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве местонахождение подозреваемого установлено, он задержан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий. По предварительным данным, злоумышленник задушил девушку её же лосинами.

Пожизненно осуждённый за убийство 8-летней девочки сахалинец подал апелляцию

Пожизненно осуждённый за убийство 8-летней девочки сахалинец подал апелляцию

Напомним, по данным источников Лайфа, неизвестный мужчина задушил девушку, а потом прыгнул в реку и уплыл с места преступления. Его спугнули охранники парка, которые прибежали на крики жертвы.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1