Задержан подозреваемый в убийстве девушки на берегу реки в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве девушки на территории столичного парка "Свиблово" в Лазоревом проезде. Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

"В ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве местонахождение подозреваемого установлено, он задержан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий. По предварительным данным, злоумышленник задушил девушку её же лосинами.