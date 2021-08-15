Задержан подозреваемый в убийстве девушки на берегу реки в Москве
По предварительным данным, злоумышленник задушил жертву её же лосинами и уплыл с места преступления.
Территория парка "Свиблово". Фото © moskvapark.naidich.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве девушки на территории столичного парка "Свиблово" в Лазоревом проезде. Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.
"В ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве местонахождение подозреваемого установлено, он задержан", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий. По предварительным данным, злоумышленник задушил девушку её же лосинами.
Напомним, по данным источников Лайфа, неизвестный мужчина задушил девушку, а потом прыгнул в реку и уплыл с места преступления. Его спугнули охранники парка, которые прибежали на крики жертвы.
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