Суд заблокировал один из сайтов сервиса "Глаз Бога"
По словам представителя ресурса, ограничение доступа не повлияет на работу сайта.
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Таганский районный суд Москвы признал незаконной работу одного из сайтов сервиса по поиску личных данных людей — "Глаз Бога". Портал предписано заблокировать, говорится в решении инстанции по иску прокуратуры.
"Признать информацию, размещённую на интернет-сайтах https://eyeofgod.group, информацией, распространение которой в РФ запрещено", — отмечено в вердикте суда.
Теперь Роскомнадзору поручено ограничить доступ пользователей к порталу. Евгений Антипов, который считается создателем "Глаза Бога", не присутствовал на судебном заседании.
Платформа "Глаз Бога" создана в январе 2020 года российским программистом Евгением Антиповым. На основе этой платформы был создан бот, с помощью которого можно узнать личные данные людей. В июне Роскомнадзор через суд потребовал блокировки телеграм-бота "Глаз Бога".
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