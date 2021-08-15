Суд заблокировал один из сайтов сервиса "Глаз Бога"

Таганский районный суд Москвы признал незаконной работу одного из сайтов сервиса по поиску личных данных людей — "Глаз Бога". Портал предписано заблокировать, говорится в решении инстанции по иску прокуратуры.

"Признать информацию, размещённую на интернет-сайтах https://eyeofgod.group, информацией, распространение которой в РФ запрещено", — отмечено в вердикте суда.

Теперь Роскомнадзору поручено ограничить доступ пользователей к порталу. Евгений Антипов, который считается создателем "Глаза Бога", не присутствовал на судебном заседании.