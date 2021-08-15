В Волгоградской области затопило ковидный госпиталь. Видео © VK / "Типичный Урюпинск"

В Волгоградской области затопило больницу одного из районных центров, в которой лечат больных с коронавирусом. Последствия потопа снял на видео один из возмущённых пациентов.

Инцидент произошёл в городе Урюпинске. Судя по кадрам из соцсетей, некоторые больные "переехали" в коридор медучреждения, а на полу по всей больнице стоят тазики, в которые с потолка капает вода. Часть людей при этом остаётся в своих палатах, несмотря на антисанитарные условия.

В больнице факт затопления скрывать не стали и даже назвали причину — ремонт крыши. Там также уточнили в беседе с журналистами, что после протечки пациенты из наиболее затопленных палат были перемещены в другие помещения.