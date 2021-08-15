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Франция вслед за США переносит своё посольство в аэропорт Кабула

Дипмиссия продолжит оказывать поддержку своим соотечественникам и сотрудничающим афганцам.

15 августа, 16:04

Фото © ТАСС / АР / Rahmat Gul

Посольство Франции в Афганистане переезжает из центра Кабула на территорию аэропорта. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Французские власти решили перевести своё посольство в аэропорт Кабула, где оно продолжит функционировать, в частности продолжать эвакуацию всех наших соотечественников, которые ещё остались в стране", — заявил Ле Дриан.

По словам дипломата, французские власти продолжают защищать "представителей гражданского общества в Афганистане". С мая 2021 года страну покинули 600 афганцев, сотрудничавших с французами. Для них ускорена выдача виз.

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Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в Таджикистан, оттуда направится в третью страну. Ранее в аэропорт Кабула перебрались американские дипломаты. Россия не стала переводить дипмиссию или эвакуировать сотрудников.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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