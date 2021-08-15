Франция вслед за США переносит своё посольство в аэропорт Кабула

Посольство Франции в Афганистане переезжает из центра Кабула на территорию аэропорта. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Французские власти решили перевести своё посольство в аэропорт Кабула, где оно продолжит функционировать, в частности продолжать эвакуацию всех наших соотечественников, которые ещё остались в стране", — заявил Ле Дриан.

По словам дипломата, французские власти продолжают защищать "представителей гражданского общества в Афганистане". С мая 2021 года страну покинули 600 афганцев, сотрудничавших с французами. Для них ускорена выдача виз.