На кадрах видно, что в окружении сотрудников правоохранительных органов молодой человек идёт к месту расправы. Он, как и убитая, проживал в деревне Бараново Сосновского района. В ближайшее время в районном суде будет рассмотрено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Для установления обстоятельств произошедшего проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.