НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Показал место расправы: Опубликовано видео с убийцей школьницы под Нижним Новгородом

В ближайшее время в районном суде будет рассмотрено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

15 августа, 16:01

СУ СК РФ по Нижегородской области опубликовало видео следственного эксперимента с убийцей 16-летней школьницы. Видео © СУ СК РФ по Нижегородской области

Следственное управление СК России по Нижегородской области опубликовало видео следственного эксперимента с 22-летним мужчиной, которого подозревают в убийстве 16-летней девушки на почве ревности.

На кадрах видно, что в окружении сотрудников правоохранительных органов молодой человек идёт к месту расправы. Он, как и убитая, проживал в деревне Бараново Сосновского района. В ближайшее время в районном суде будет рассмотрено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Для установления обстоятельств произошедшего проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Суд арестовал жителя Приангарья, который удерживал девочку после убийства её родственников

Суд арестовал жителя Приангарья, который удерживал девочку после убийства её родственников

Ранее Лайф писал о том, что 14 августа пропала несовершеннолетняя девушка, на следующий день её тело было обнаружено, на нём были зафиксированы признаки насильственной смерти.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1