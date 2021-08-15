Показал место расправы: Опубликовано видео с убийцей школьницы под Нижним Новгородом
В ближайшее время в районном суде будет рассмотрено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.
СУ СК РФ по Нижегородской области опубликовало видео следственного эксперимента с убийцей 16-летней школьницы. Видео © СУ СК РФ по Нижегородской области
Следственное управление СК России по Нижегородской области опубликовало видео следственного эксперимента с 22-летним мужчиной, которого подозревают в убийстве 16-летней девушки на почве ревности.
На кадрах видно, что в окружении сотрудников правоохранительных органов молодой человек идёт к месту расправы. Он, как и убитая, проживал в деревне Бараново Сосновского района. В ближайшее время в районном суде будет рассмотрено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Для установления обстоятельств произошедшего проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Лайф писал о том, что 14 августа пропала несовершеннолетняя девушка, на следующий день её тело было обнаружено, на нём были зафиксированы признаки насильственной смерти.
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