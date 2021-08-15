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Отъезд президента Афганистана из захваченного талибами Кабула сняли на видео

По неподтверждённым данным, глава государства отправился в Таджикистан, оттуда уедет в третью страну.

15 августа, 16:12

СМИ опубликовали видео, как президент Афганистана Ашраф Гани покидает страну. Видео © Tasnim news

Появилось видео, как президент Афганистана Ашраф Гани, который сегодня подал в отставку в связи с захватом власти талибами, садится в самолёт. Кадры отъезда главы государства опубликовало издание Tasnim News.

На кадрах видно, что президент поднимается по трапу на борт воздушного судна и на прощание машет рукой всем присутствующим. По сведениям таджикской медиагруппы "Азия-плюс", Гани направился в Таджикистан.

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Стали известны условия отставки президента Афганистана

Напомним, боевики взяли под свой контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван). "Талибан"* уже объявил об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В заявлении движения говорится, что "боевые действия в столице страны не ведутся". Президент Афганистана Ашраф Гани провёл экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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