Отъезд президента Афганистана из захваченного талибами Кабула сняли на видео
По неподтверждённым данным, глава государства отправился в Таджикистан, оттуда уедет в третью страну.
СМИ опубликовали видео, как президент Афганистана Ашраф Гани покидает страну. Видео © Tasnim news
Появилось видео, как президент Афганистана Ашраф Гани, который сегодня подал в отставку в связи с захватом власти талибами, садится в самолёт. Кадры отъезда главы государства опубликовало издание Tasnim News.
На кадрах видно, что президент поднимается по трапу на борт воздушного судна и на прощание машет рукой всем присутствующим. По сведениям таджикской медиагруппы "Азия-плюс", Гани направился в Таджикистан.
Напомним, боевики взяли под свой контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван). "Талибан"* уже объявил об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В заявлении движения говорится, что "боевые действия в столице страны не ведутся". Президент Афганистана Ашраф Гани провёл экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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