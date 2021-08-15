Отъезд президента Афганистана из захваченного талибами Кабула сняли на видео

Появилось видео, как президент Афганистана Ашраф Гани, который сегодня подал в отставку в связи с захватом власти талибами, садится в самолёт. Кадры отъезда главы государства опубликовало издание Tasnim News.

На кадрах видно, что президент поднимается по трапу на борт воздушного судна и на прощание машет рукой всем присутствующим. По сведениям таджикской медиагруппы "Азия-плюс", Гани направился в Таджикистан.