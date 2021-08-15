Лесные пожары вспыхнули в окрестностях Иерусалима
На борьбу с возгоранием направлено более десяти самолётов противопожарной службы.
Фото © ТАСС / АР / Oded Balilty
В окрестностях Иерусалима вспыхнули лесные пожары, огонь продолжает распространяться по округе. Как сообщает государственное израильское радио Kan, возгорание началось в воскресенье в лесистой местности к западу от города.
Жители шести небольших поселений получили распоряжение о начале эвакуации, на борьбу с возгоранием направлены бригады пожарных и более десяти самолётов противопожарной службы. Также сообщается, что из-за возгорания перекрыты прилегающие дороги, что стало причиной заторов на шоссе.
Этим летом стихия охватила уже несколько огромных территорий с лесными массивами, среди них курортные регионы Турции, леса Греции — где было зафиксировано более 80 очагов, а также Якутия — в республике и Иркутской области был введён межрегиональный режим ЧС.
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