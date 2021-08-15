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Лесные пожары вспыхнули в окрестностях Иерусалима

На борьбу с возгоранием направлено более десяти самолётов противопожарной службы.

15 августа, 16:38

Фото © ТАСС / АР / Oded Balilty

В окрестностях Иерусалима вспыхнули лесные пожары, огонь продолжает распространяться по округе. Как сообщает государственное израильское радио Kan, возгорание началось в воскресенье в лесистой местности к западу от города.

Жители шести небольших поселений получили распоряжение о начале эвакуации, на борьбу с возгоранием направлены бригады пожарных и более десяти самолётов противопожарной службы. Также сообщается, что из-за возгорания перекрыты прилегающие дороги, что стало причиной заторов на шоссе.

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Этим летом стихия охватила уже несколько огромных территорий с лесными массивами, среди них курортные регионы Турции, леса Греции — где было зафиксировано более 80 очагов, а также Якутия — в республике и Иркутской области был введён межрегиональный режим ЧС.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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