Афганистану предрекли переименование после прихода к власти талибов

Так как власть в Афганистане официально перешла под контроль "Талибана"*, в самом скором времени будет объявлено новое название страны, считает профессор Дипломатической академии МИД России вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.

"Понятно, что в самом скором времени мы услышим новое название этой страны, может быть, нечто вроде объединённого Халифата", — сказал профессор РИА "Новости".

По мнению Винокурова, к такому быстрому захвату власти привела так называемая дипломатическая миссия США в стране.