Афганистану предрекли переименование после прихода к власти талибов
По мнению эксперта, название страны будет похоже на нечто вроде "объединённого Халифата".
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Так как власть в Афганистане официально перешла под контроль "Талибана"*, в самом скором времени будет объявлено новое название страны, считает профессор Дипломатической академии МИД России вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.
"Понятно, что в самом скором времени мы услышим новое название этой страны, может быть, нечто вроде объединённого Халифата", — сказал профессор РИА "Новости".
По мнению Винокурова, к такому быстрому захвату власти привела так называемая дипломатическая миссия США в стране.
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан" организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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