Талибы объявят о создании "Исламского Эмирата Афганистан"
Ранее боевики вошли в президентский дворец в Кабуле, который оставил глава страны, приняв решение уехать в Таджикистан.
Фото © Sion Touhig / Getty Images
Радикальное движение "Талибан"*, захватившее сегодня власть в стране, намерено объявить о создании "Исламского Эмирата Афганистан". Сообщение будет сделано из президентского дворца в Кабуле, сообщает Associated Press со ссылкой на источник из числа талибов.
Инсайдер пожелал остаться неназванным, поскольку не должен был разглашать информацию. Отмечается, что движение собирается вернуть стране название, которое талибы дали Афганистану при их правительстве более 20 лет назад.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан" организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0