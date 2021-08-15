Все пострадавшие в ДТП в Турции российские туристы вернулись на родину

Российские туристы, которые 2 августа попали в ДТП в районе Сиде в Турции, вернулись на родину. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"Накануне в аэропорт Курумоч прилетели двое жителей Самарской области, одному из них потребовалась госпитализация, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Пациент находится под наблюдением ведущих специалистов областной больницы, ему оказывается необходимая медицинская помощь", — уточнили в правительстве региона.