Все пострадавшие в ДТП в Турции российские туристы вернулись на родину
Один из путешественников находится под наблюдением ведущих специалистов областной больницы, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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Российские туристы, которые 2 августа попали в ДТП в районе Сиде в Турции, вернулись на родину. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
"Накануне в аэропорт Курумоч прилетели двое жителей Самарской области, одному из них потребовалась госпитализация, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Пациент находится под наблюдением ведущих специалистов областной больницы, ему оказывается необходимая медицинская помощь", — уточнили в правительстве региона.
Кроме того, один ребёнок проходит лечение на дому под наблюдением лечащего врача из поликлиники.
Напомним, что 2 августа автобус, перевозивший туристов, попал в аварию в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат. Трое граждан РФ погибли. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт.
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