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Столтенберг сообщил, что НАТО помогает охранять аэропорт Кабула

Ранее стало известно, что американские военные планируют взять под контроль аэровокзал для обеспечения безопасности.

15 августа, 17:41
<p>Фото © Getty Images / Maksym Voytenko / Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images / Maksym Voytenko / Anadolu Agency

НАТО помогает аэропорту в Кабуле, где продолжается эвакуация граждан, желающих покинуть столицу после захвата власти движением "Талибан"*. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в своём твиттере.

"Обсудил с премьер-министром Борисом Джонсоном, а также с натовскими странами — Канадой, Данией и Нидерландами — ситуацию в Афганистане. НАТО помогает держать аэропорт Кабула открытым, чтобы упрощать и координировать эвакуацию", написал он.

Талибы вошли в президентский дворец в Кабуле

Талибы вошли в президентский дворец в Кабуле

Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в Таджикистан, оттуда он направится в третью страну. Ранее в аэропорт Кабула перебрались американские дипломаты. Россия не стала переводить дипмиссию или эвакуировать сотрудников. Посольство Франции также переехало на территорию аэропорта.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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