Столтенберг сообщил, что НАТО помогает охранять аэропорт Кабула
Ранее стало известно, что американские военные планируют взять под контроль аэровокзал для обеспечения безопасности.
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НАТО помогает аэропорту в Кабуле, где продолжается эвакуация граждан, желающих покинуть столицу после захвата власти движением "Талибан"*. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в своём твиттере.
"Обсудил с премьер-министром Борисом Джонсоном, а также с натовскими странами — Канадой, Данией и Нидерландами — ситуацию в Афганистане. НАТО помогает держать аэропорт Кабула открытым, чтобы упрощать и координировать эвакуацию", — написал он.
Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в Таджикистан, оттуда он направится в третью страну. Ранее в аэропорт Кабула перебрались американские дипломаты. Россия не стала переводить дипмиссию или эвакуировать сотрудников. Посольство Франции также переехало на территорию аэропорта.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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