Столтенберг сообщил, что НАТО помогает охранять аэропорт Кабула

НАТО помогает аэропорту в Кабуле, где продолжается эвакуация граждан, желающих покинуть столицу после захвата власти движением "Талибан"*. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в своём твиттере.

"Обсудил с премьер-министром Борисом Джонсоном, а также с натовскими странами — Канадой, Данией и Нидерландами — ситуацию в Афганистане. НАТО помогает держать аэропорт Кабула открытым, чтобы упрощать и координировать эвакуацию", — написал он.