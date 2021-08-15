Полузащитник "Краснодара" попросил продать его после конфликта с одноклубником

Полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена попросил руководство клуба выставить его на трансфер. Причиной тому стал конфликт с нападающим команды Владимиром Ильиным. Об этом сообщает "Чемпионат".

"После конфликта с Ильиным Вильена сказал, что больше не хочет тренироваться и намерен покинуть "Краснодар". Голландец попросил выставить его на трансфер", — сообщил источник издания.

По данным собеседника портала, именно с этим и были связаны санкции тренерского штаба, о которых перед игрой с "Арсеналом" сообщил наставник "быков" Виктор Гончаренко.