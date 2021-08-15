Полузащитник "Краснодара" попросил продать его после конфликта с одноклубником
В составе "быков" он выступает с 2019 года. До этого он играл за голландский клуб "Фейеноорд".
Фото © ТАСС / ZUMA / Anatoliy Medved
Полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена попросил руководство клуба выставить его на трансфер. Причиной тому стал конфликт с нападающим команды Владимиром Ильиным. Об этом сообщает "Чемпионат".
"После конфликта с Ильиным Вильена сказал, что больше не хочет тренироваться и намерен покинуть "Краснодар". Голландец попросил выставить его на трансфер", — сообщил источник издания.
По данным собеседника портала, именно с этим и были связаны санкции тренерского штаба, о которых перед игрой с "Арсеналом" сообщил наставник "быков" Виктор Гончаренко.
Добавим, что в "Краснодар" Вильена перешёл в 2019 году из голландского "Фейеноорда".
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