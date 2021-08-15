Все регулярные рейсы из Кабула отменены

В аэропорту Кабула отменены все регулярные авиарейсы, в данный момент полёты могут осуществлять только военно-транспортные и зафрахтованные военными пассажирские самолёты для эвакуации граждан. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

"Аэропорт продолжает обслуживать только организованные военными рейсы для эвакуации персонала. Аэропорт контролируют военные альянса", — сказал источник.

Данную информацию подтвердил представитель авиакомпании British Airways. Он сообщил, что в настоящее время их самолёты не используют воздушное пространство над Афганистаном, и добавил, что специалисты авиакомпании продолжают следить за развитием ситуации в этой стране.