НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ сообщили о двух мощных взрывах в Кабуле

Один из них прогремел в районе Посольства США в Афганистане.

15 августа, 18:23
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Два взрыва прогремели в воскресенье вечером в районе Посольства США и президентского дворца в Кабуле. Также началась перестрелка, пишет РИА "Новости", ссылаясь на очевидцев происходящего.

Талибы объявят о создании "Исламского Эмирата Афганистан"

Талибы объявят о создании "Исламского Эмирата Афганистан"

"Поднимаются столбы дыма", — отмечают свидетели событий в столице Афганистана.

Кроме того, очевидцы рассказали о начале перестрелки с использованием лёгкого и тяжёлого вооружения.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан" организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня талибы вошли в резиденцию президента страны Ашрафа Гани, который незадолго до этого бежал из Афганистана. Также Лайф рассказывал об обстрелах и пожаре в аэропорту Кабула.

Столтенберг сообщил, что НАТО помогает охранять аэропорт Кабула

Столтенберг сообщил, что НАТО помогает охранять аэропорт Кабула

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1