СМИ сообщили о двух мощных взрывах в Кабуле
Один из них прогремел в районе Посольства США в Афганистане.
Фото © ТАСС / EPA
Два взрыва прогремели в воскресенье вечером в районе Посольства США и президентского дворца в Кабуле. Также началась перестрелка, пишет РИА "Новости", ссылаясь на очевидцев происходящего.
"Поднимаются столбы дыма", — отмечают свидетели событий в столице Афганистана.
Кроме того, очевидцы рассказали о начале перестрелки с использованием лёгкого и тяжёлого вооружения.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан" организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня талибы вошли в резиденцию президента страны Ашрафа Гани, который незадолго до этого бежал из Афганистана. Также Лайф рассказывал об обстрелах и пожаре в аэропорту Кабула.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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