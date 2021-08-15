Совбез ООН обсудит обострение в Афганистане 16 августа
Такое решение принято в связи с действиями запрещённой в РФ организации "Талибан", которая захватила власть в исламской республике.
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Эстония и Норвегия запросили как можно скорее провести заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане, оно состоится 16 августа утром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.
"Завтра утром [16 августа] состоится заседание СБ ООН по Афганистану", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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