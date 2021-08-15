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Совбез ООН обсудит обострение в Афганистане 16 августа

Такое решение принято в связи с действиями запрещённой в РФ организации "Талибан", которая захватила власть в исламской республике.

15 августа, 18:31

Фото © Shutterstock

Эстония и Норвегия запросили как можно скорее провести заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане, оно состоится 16 августа утром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

"Завтра утром [16 августа] состоится заседание СБ ООН по Афганистану", — уточнил собеседник агентства.

Талибы объявят о создании "Исламского Эмирата Афганистан"

Талибы объявят о создании "Исламского Эмирата Афганистан"

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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