Стало известно местонахождение сбежавшего из Афганистана президента Гани

Президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны после захвата Кабула "Талибаном"*, находится в Омане. Об этом заявил телеканал Kabul News.

По данным журналистов, глава государства прибыл туда из Таджикистана. Вместе с президентом уехали его супруга Рула Гани и ещё двое сопровождающих лиц. Ранее проходила информация о том, что они уехали в Узбекистан.