Стало известно местонахождение сбежавшего из Афганистана президента Гани
По сообщениям афганских журналистов, глава государства покинул родину вместе с супругой и двумя сопровождающими.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны после захвата Кабула "Талибаном"*, находится в Омане. Об этом заявил телеканал Kabul News.
По данным журналистов, глава государства прибыл туда из Таджикистана. Вместе с президентом уехали его супруга Рула Гани и ещё двое сопровождающих лиц. Ранее проходила информация о том, что они уехали в Узбекистан.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан" организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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