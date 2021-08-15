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Стало известно местонахождение сбежавшего из Афганистана президента Гани

По сообщениям афганских журналистов, глава государства покинул родину вместе с супругой и двумя сопровождающими.

15 августа, 18:43

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны после захвата Кабула "Талибаном"*, находится в Омане. Об этом заявил телеканал Kabul News.

По данным журналистов, глава государства прибыл туда из Таджикистана. Вместе с президентом уехали его супруга Рула Гани и ещё двое сопровождающих лиц. Ранее проходила информация о том, что они уехали в Узбекистан.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан" организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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