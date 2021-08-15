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В Башкирии пьяный водитель снёс остановку, пострадали двое детей

В результате аварии в больнице оказались 7-летний сын и 4-летняя дочь водителя.

15 августа, 19:00
<p>Фото © VK / "Янаульские Зори"</p>

Фото © VK / "Янаульские Зори"

В Башкирии пьяный мужчина протаранил на своём автомобиле остановку общественного транспорта, пострадали пассажиры авто — дети нарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Ведомство сообщает, что авария случилась на 38-м километре автодороги Нефтекамск — Янаул на территории Янаульского района. По предварительной версии, ДТП произошло из-за повреждения колеса.

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"34-летний житель Нефтекамска за рулём "Волги" совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате аварии семилетний сын и четырёхлетняя дочь водителя доставлены в травматологическое отделение местной больницы", сообщили в областной ГИБДД.

Ранее Лайф публиковал видео с подобным инцидентом на юго-западе Москвы, где автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, на которой в тот момент находились люди. В результате происшествия пострадали два человека, включая ребёнка.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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