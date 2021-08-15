В Башкирии пьяный водитель снёс остановку, пострадали двое детей

В Башкирии пьяный мужчина протаранил на своём автомобиле остановку общественного транспорта, пострадали пассажиры авто — дети нарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Ведомство сообщает, что авария случилась на 38-м километре автодороги Нефтекамск — Янаул на территории Янаульского района. По предварительной версии, ДТП произошло из-за повреждения колеса.

"34-летний житель Нефтекамска за рулём "Волги" совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате аварии семилетний сын и четырёхлетняя дочь водителя доставлены в травматологическое отделение местной больницы", — сообщили в областной ГИБДД.