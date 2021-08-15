В Башкирии пьяный водитель снёс остановку, пострадали двое детей
В результате аварии в больнице оказались 7-летний сын и 4-летняя дочь водителя.
Фото © VK / "Янаульские Зори"
В Башкирии пьяный мужчина протаранил на своём автомобиле остановку общественного транспорта, пострадали пассажиры авто — дети нарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.
Ведомство сообщает, что авария случилась на 38-м километре автодороги Нефтекамск — Янаул на территории Янаульского района. По предварительной версии, ДТП произошло из-за повреждения колеса.
"34-летний житель Нефтекамска за рулём "Волги" совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате аварии семилетний сын и четырёхлетняя дочь водителя доставлены в травматологическое отделение местной больницы", — сообщили в областной ГИБДД.
Ранее Лайф публиковал видео с подобным инцидентом на юго-западе Москвы, где автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, на которой в тот момент находились люди. В результате происшествия пострадали два человека, включая ребёнка.
Комментариев: 0