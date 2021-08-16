В Японии назвали сближение Украины с Китаем горькой пилюлей для Зеленского
Журналисты издания Nihon Keizai считают, что таким образом лидер Незалежной хочет привлечь внимание США и ЕС, но в этом кроется опасность для него.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА / STEFANIE LOOS
Сближение Украины с Китаем является "горькой пилюлей" для президента Незалежной Владимира Зеленского, которая может привести к новым разногласиям Киева с Западом. Об этом пишет японское издание Nihon Keizai.
"Президент Украины Владимир Зеленский сближается с Китаем. Это происходит на фоне прохладного отношения со стороны США и Евросоюза, на поддержку которых он рассчитывает в связи с конфликтом с Россией", — говорится в статье.
По мнению авторов публикации, подобная дипломатия "балансирования" может стать причиной новых разногласий. Nihon Keizai отмечает, что в Вашингтоне и Брюсселе удивились в связи с отзывом Киевом подписи из совместного заявления ООН, призывающего к расследованию ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (Запад обвиняет Пекин в нарушении прав уйгуров). Также японские журналисты пишут, что сразу после этого Украина получила от Китая новую партию вакцины от коронавируса.
"Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем — это горькая пилюля", — подчёркивается в публикации.
Nihon Keizai считает, что, сближаясь с Китаем, Зеленский хочет привлечь внимание США и ЕС, но здесь кроется опасность для него.
"Если в момент, когда необходимо укреплять сплочённость с США и Европой против России, возникнут разногласия вокруг Китая, это даст России больше пространства для манёвра", — отмечают журналисты.
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