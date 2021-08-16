В Японии назвали сближение Украины с Китаем горькой пилюлей для Зеленского

Сближение Украины с Китаем является "горькой пилюлей" для президента Незалежной Владимира Зеленского, которая может привести к новым разногласиям Киева с Западом. Об этом пишет японское издание Nihon Keizai.

"Президент Украины Владимир Зеленский сближается с Китаем. Это происходит на фоне прохладного отношения со стороны США и Евросоюза, на поддержку которых он рассчитывает в связи с конфликтом с Россией", — говорится в статье.

По мнению авторов публикации, подобная дипломатия "балансирования" может стать причиной новых разногласий. Nihon Keizai отмечает, что в Вашингтоне и Брюсселе удивились в связи с отзывом Киевом подписи из совместного заявления ООН, призывающего к расследованию ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (Запад обвиняет Пекин в нарушении прав уйгуров). Также японские журналисты пишут, что сразу после этого Украина получила от Китая новую партию вакцины от коронавируса.

"Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем — это горькая пилюля", — подчёркивается в публикации.

Nihon Keizai считает, что, сближаясь с Китаем, Зеленский хочет привлечь внимание США и ЕС, но здесь кроется опасность для него.