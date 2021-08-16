В Гидрометцентре назвали сроки сохранения аномально тёплой погоды в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномально тёплая погода установилась на всей территории России. Как заявил метеоролог, такая ситуация сохранится минимум до середины недели.

"Это значит, что вся прогностическая карта будет окрашена красным и красноватым цветом, что означает "температура выше нормы". На европейской территории [страны] наиболее высокие аномалии на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Там аномалии до десяти градусов", — приводит его слова РИА "Новости".

Вильфанд добавил, что в Поволжье ожидается температура выше 25 градусов со знаком плюс, на нижней Волге воздух прогреется до 38–40 градусов. По словам синоптика, в Якутии температура будет выше нормы примерно на пять-шесть градусов.

"Очень жаркая погода. Максимальные температуры в Якутии — 25–29 градусов. На юге Хабаровского края и в Амурской области везде высокая температура, выше 25 градусов", — рассказал специалист.

По словам Вильфанда, тёплая погода в Центральной России продержится всю рабочую неделю. В понедельник днём столбики термометров могут подняться до 28 градусов, во вторник и среду — до 29 градусов. По данным Гидрометцентра, во второй половине недели температуры в дневное время будут всё ещё высокими, но прогнозируется облачность. В Москве столбики термометров покажут превышение нормы на три-четыре градуса.