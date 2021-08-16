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Американские дипломаты в Кабуле вынужденно сожгли флаги США

Дипперсонал также уничтожил всё, "что имеет стратегическую или пропагандистскую ценность".

15 августа, 23:49

Архивное фото © ТАСС / Zuma

Сотрудники Посольства США в Афганистане, покидающие Кабул, были обязаны уничтожать всю секретную документацию, а также американские флаги. Об этом пишет газета Stars and Stripes.

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Как сообщает издание, перед эвакуацией из здания посольства дипперсоналу пришлось уничтожить все предметы, которые могли быть использованы в пропагандистских целях. Поэтому дипломаты сжигали флаги, а также "всё, что имело стратегическую или пропагандистскую ценность". Однако некоторые флаги сотрудники посольства увезли, пожелав "спасти хоть что-то". Отмечается, что некоторые из них узнали об эвакуации слишком поздно, из-за чего оставили в диппредставительстве часть своих вещей.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.

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Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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