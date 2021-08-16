Американские дипломаты в Кабуле вынужденно сожгли флаги США

Сотрудники Посольства США в Афганистане, покидающие Кабул, были обязаны уничтожать всю секретную документацию, а также американские флаги. Об этом пишет газета Stars and Stripes .

Как сообщает издание, перед эвакуацией из здания посольства дипперсоналу пришлось уничтожить все предметы, которые могли быть использованы в пропагандистских целях. Поэтому дипломаты сжигали флаги, а также "всё, что имело стратегическую или пропагандистскую ценность". Однако некоторые флаги сотрудники посольства увезли, пожелав "спасти хоть что-то". Отмечается, что некоторые из них узнали об эвакуации слишком поздно, из-за чего оставили в диппредставительстве часть своих вещей.