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Личный охранник президента Афганистана заявил, что Гани прибыл в Ташкент

Ранее СМИ сообщили, что политик прилетел в Оман, однако источник опроверг эту информацию.

15 августа, 20:53
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани заявил, что политик прибыл в столицу Узбекистана — Ташкент. Об этом сообщает катарский телеканал Аl Jazeera.

"Гани, его супруга, а также директор его офиса по национальной безопасности покинули страну и прибыли в город Ташкент", рассказал охранник президента.

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В свою очередь высокопоставленный оманский источник опроверг в комментарии каналу информацию СМИ о том, что Гани прибыл в Оман.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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