Личный охранник президента Афганистана заявил, что Гани прибыл в Ташкент
Ранее СМИ сообщили, что политик прилетел в Оман, однако источник опроверг эту информацию.
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Личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани заявил, что политик прибыл в столицу Узбекистана — Ташкент. Об этом сообщает катарский телеканал Аl Jazeera.
"Гани, его супруга, а также директор его офиса по национальной безопасности покинули страну и прибыли в город Ташкент", — рассказал охранник президента.
В свою очередь высокопоставленный оманский источник опроверг в комментарии каналу информацию СМИ о том, что Гани прибыл в Оман.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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