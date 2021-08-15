Личный охранник президента Афганистана заявил, что Гани прибыл в Ташкент

Личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани заявил, что политик прибыл в столицу Узбекистана — Ташкент. Об этом сообщает катарский телеканал Аl Jazeera.

"Гани, его супруга, а также директор его офиса по национальной безопасности покинули страну и прибыли в город Ташкент", — рассказал охранник президента.

В свою очередь высокопоставленный оманский источник опроверг в комментарии каналу информацию СМИ о том, что Гани прибыл в Оман.