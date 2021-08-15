Афганская диаспора в США устроила митинг против "Талибана" у штаб-квартиры ООН
Демонстранты призвали международное сообщество ввести санкции против Пакистана, который, по их мнению, оказывает поддержку талибам.
Афганская диаспора в США устроила митинг против "Талибана" у штаб-квартиры ООН. Видео © Twitter / BGOnTheScene
Более сотни представителей афганской диаспоры пришли к зданию штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США), чтобы выразить протест в связи с захватом Кабула радикальным движением "Талибан"*. Кадры с мероприятия появились в соцсетях.
Демонстранты, многие из которых были одеты в национальную одежду, держали в руках флаги Афганистана и выкрикивали лозунги "Жизни афганцев важны", "Остановите "Талибан", "Прекратите убивать афганцев". Участники акции призвали ввести санкции против Пакистана, который, по их мнению, оказывает поддержку талибам. Также звучали призывы к США увеличить квоты на приём афганских беженцев.
"Международное сообщество может ввести санкции и нарастить давление на Пакистан, оно способно остановить войну в Афганистане. Это не война афганцев, это региональные и международные войны", — приводит ТАСС слова одного из протестующих.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан. По разным данным, он находится в Омане или Узбекистане. Ситуация в стране обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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