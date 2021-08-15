Слуцкий не воспользовался шансом: "Рубин" сыграл вничью с "Крыльями" в РПЛ
Казанцы упустили возможность единолично возглавить турнирную таблицу после осечки чемпиона страны в Москве.
Фото © ФК "Крылья Советов"
"Рубин" в домашнем матче четвёртого тура РПЛ сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов".
На гол лучшего бомбардира ФНЛ прошлого сезона Ивана Сергеева казанцы ответили точным ударом Хван Ин Бома.
Таким образом, в активе "Рубина" 10 очков, он продолжает делить первое место с "Зенитом".
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