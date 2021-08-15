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Слуцкий не воспользовался шансом: "Рубин" сыграл вничью с "Крыльями" в РПЛ

Казанцы упустили возможность единолично возглавить турнирную таблицу после осечки чемпиона страны в Москве.

15 августа, 19:44
<p>Фото © ФК "Крылья Советов"</p>

Фото © ФК "Крылья Советов"

"Рубин" в домашнем матче четвёртого тура РПЛ сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов".

На гол лучшего бомбардира ФНЛ прошлого сезона Ивана Сергеева казанцы ответили точным ударом Хван Ин Бома.

Ничья для "Рубина": "Зенит" и "Локомотив" поделили очки в центральном матче тура РПЛ

Ничья для "Рубина": "Зенит" и "Локомотив" поделили очки в центральном матче тура РПЛ

Таким образом, в активе "Рубина" 10 очков, он продолжает делить первое место с "Зенитом".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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