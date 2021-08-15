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"Краснодар" победил "Арсенал" в голевой перестрелке

Хозяева ещё до перерыва создали комфортный задел, а во второй половине не сумели реализовать пенальти.

15 августа, 19:48
<p>Фото © ФК "Арсенал"</p>

Фото © ФК "Арсенал"

Футбольный клуб "Краснодар" в домашнем матче четвёртого тура РПЛ обыграл тульский "Арсенал" со счётом 3:2.

Команда Виктора Гончаренко ещё до перерыва исчерпала лимит своих голов. Хотя счёт открыли именно туляки — это сделал Луценко. После этого "быки" сумели отличиться трижды: сначала забил Кабелла, а после Газинский и Кордоба увеличили преимущество.

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Однако во втором тайме Кордоба не сумел реализовать пенальти и поставить точку в матче, чем воспользовались игроки "Арсенала", которые в самом конце матча сумели отличиться усилиями Луценко.

В активе "Краснодара" теперь шесть очков и шестое место после четырёх туров.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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