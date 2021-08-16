Представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане

Военные действия на территории Афганистана завершены, установившее контроль над Кабулом радикальное движение "Талибан"* определит форму правления в стране. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим.

"Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву, — свободу нашей страны и независимость нашего народа", — подчеркнул Наим.

Представитель талибов добавил, что в ближайшее время будут определены тип власти и форма режима в Афганистане. Кроме того, он заявил, что "Талибан" обеспечит "безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране", и "любых афганских политических деятелей, которые готовы к диалогу".

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.