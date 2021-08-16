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"Талибан" поднял свой флаг над президентским дворцом в Кабуле

Также радикалы взяли под контроль местное телевидение и выступили с обращением.

15 августа, 22:03

Фото © TАСС / AP

Радикальное движение "Талибан"* водрузило свой флаг над президентским дворцом в Кабуле. Об этом сообщает телеканал Al Jazzera.

Также талибы взяли под контроль государственное телевидение Афганистана и выступили с обращением к гражданам. Они призвали людей сохранять спокойствие и заверили жителей, что они находятся в безопасности.

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Один из лидеров движения заявил, что приход "Талибана" в Кабул не вызвал возражений у США. Кроме того, он добавил, что "Талибан" согласовывал с американцами размещение своих подразделений в столице Афганистана.

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Ранее представитель боевиков заявил о контроле над всеми районами Кабула.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ситуация в стране обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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Комментариев: 1

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DeD Goсегодня в 22:33

У американцев все по плану...Как всегда, везде бардак.

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