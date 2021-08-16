"Талибан" поднял свой флаг над президентским дворцом в Кабуле

Радикальное движение "Талибан"* водрузило свой флаг над президентским дворцом в Кабуле. Об этом сообщает телеканал Al Jazzera.

Также талибы взяли под контроль государственное телевидение Афганистана и выступили с обращением к гражданам. Они призвали людей сохранять спокойствие и заверили жителей, что они находятся в безопасности.

Один из лидеров движения заявил, что приход "Талибана" в Кабул не вызвал возражений у США. Кроме того, он добавил, что "Талибан" согласовывал с американцами размещение своих подразделений в столице Афганистана.

Ранее представитель боевиков заявил о контроле над всеми районами Кабула.