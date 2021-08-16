"Талибан" поднял свой флаг над президентским дворцом в Кабуле
Также радикалы взяли под контроль местное телевидение и выступили с обращением.
Фото © TАСС / AP
Радикальное движение "Талибан"* водрузило свой флаг над президентским дворцом в Кабуле. Об этом сообщает телеканал Al Jazzera.
Также талибы взяли под контроль государственное телевидение Афганистана и выступили с обращением к гражданам. Они призвали людей сохранять спокойствие и заверили жителей, что они находятся в безопасности.
Один из лидеров движения заявил, что приход "Талибана" в Кабул не вызвал возражений у США. Кроме того, он добавил, что "Талибан" согласовывал с американцами размещение своих подразделений в столице Афганистана.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ситуация в стране обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 1
У американцев все по плану...Как всегда, везде бардак.