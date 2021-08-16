Число жертв землетрясения на Гаити превысило 1,2 тысячи человек
Данные неокончательные, поиск людей под завалами продолжается.
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Число погибших при землетрясении на Гаити достигло 1297. Об этом сообщает AFP.
Количество пострадавших выросло до 5,7 тысячи жителей. 3,2 тысячи из них находятся в больницах. Поиск людей под завалами продолжается.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южных провинциях Гаити 14 августа. Первоначально сообщалось о нескольких десятках погибших, однако позже число жертв перевалило за две сотни, а затем и за 700. Власти на месяц ввели в стране режим ЧС.
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