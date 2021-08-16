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Число жертв землетрясения на Гаити превысило 1,2 тысячи человек

Данные неокончательные, поиск людей под завалами продолжается.

15 августа, 22:40
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Число погибших при землетрясении на Гаити достигло 1297. Об этом сообщает AFP.

Количество пострадавших выросло до 5,7 тысячи жителей. 3,2 тысячи из них находятся в больницах. Поиск людей под завалами продолжается.

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Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южных провинциях Гаити 14 августа. Первоначально сообщалось о нескольких десятках погибших, однако позже число жертв перевалило за две сотни, а затем и за 700. Власти на месяц ввели в стране режим ЧС.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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