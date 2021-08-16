Люди прыгали в воду: Четыре экскурсионных катера полностью сгорели в Турции
В районе происшествия работают спасатели. Точная информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.
Четыре экскурсионных катера полностью сгорели в Турции. Видео © Соцсети
В турецком городе Аланья загорелось несколько экскурсионных катеров. Об этом сообщает портал alanyagazetesi. Инцидент произошёл в районе Тюрклер вечером 15 августа.
По данным СМИ, изначально загорелось одно прогулочное судно, но позже огонь за короткое время распространился и на три соседние, в которых находились люди. По предварительным данным, пассажирам удалось спастись, спрыгнув в воду.
На кадрах с места ЧП видно, что полыхают катера. Отмечается, что все четыре судна сгорели. В районе происшествия работают спасатели. Точная информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.
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