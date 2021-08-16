Четыре экскурсионных катера полностью сгорели в Турции. Видео © Соцсети

В турецком городе Аланья загорелось несколько экскурсионных катеров. Об этом сообщает портал alanyagazetesi. Инцидент произошёл в районе Тюрклер вечером 15 августа.

По данным СМИ, изначально загорелось одно прогулочное судно, но позже огонь за короткое время распространился и на три соседние, в которых находились люди. По предварительным данным, пассажирам удалось спастись, спрыгнув в воду.