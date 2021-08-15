Пентагон направит в Кабул ещё около тысячи военных для помощи в эвакуации граждан США

Министерство обороны США (Пентагон) распорядилось направить дополнительные силы в Кабул для помощи в эвакуации американцев. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Так, в столицу Афганистана прибудет около тысячи военнослужащих. Общее число военных США в Афганистане составит примерно шесть тысяч человек.

Ранее стало известно, что США переносят своё посольство в Афганистане в аэропорт Кабула.