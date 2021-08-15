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Пентагон направит в Кабул ещё около тысячи военных для помощи в эвакуации граждан США

Таким образом, общая численность американских войск в Афганистане достигнет шести тысяч человек.

15 августа, 19:41
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Министерство обороны США (Пентагон) распорядилось направить дополнительные силы в Кабул для помощи в эвакуации американцев. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Так, в столицу Афганистана прибудет около тысячи военнослужащих. Общее число военных США в Афганистане составит примерно шесть тысяч человек.

Ранее стало известно, что США переносят своё посольство в Афганистане в аэропорт Кабула.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан. По разным данным, он находится в Омане или Узбекистане. Ситуация в стране обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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