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Ещё в пяти муниципалитетах Кубани введён режим ЧС из-за угрозы подтоплений

Глава администрации Крымского района призвал жителей быть готовыми к эвакуации.

15 августа, 19:20

Кадр из видео / Соцсети

В пяти муниципалитетах Кубани введён режим ЧС из-за угрозы подтоплений. Видео © Соцсети

В Крымске и четырёх населённых пунктах Крымского района введён режим ЧС из-за угрозы подтоплений, об этом сообщил в своём телеграм-канале глава района Сергей Лесь.

"В Крымском районе локально введён режим ЧС: город Крымск, Нижнебаканское, Пригородное, Южное и Мерчанское сельские поселения", — написал Лесь.

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Глава района не исключил отключения света, воды и газа. Также Лесь призвал жителей предупредить об угрозе подтоплений родственников и быть готовыми к эвакуации, а именно собрать документы, запасы продуктов и воды и зарядить телефоны.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за непогоды.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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