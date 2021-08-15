Ещё в пяти муниципалитетах Кубани введён режим ЧС из-за угрозы подтоплений
Глава администрации Крымского района призвал жителей быть готовыми к эвакуации.
Кадр из видео / Соцсети
В пяти муниципалитетах Кубани введён режим ЧС из-за угрозы подтоплений. Видео © Соцсети
В Крымске и четырёх населённых пунктах Крымского района введён режим ЧС из-за угрозы подтоплений, об этом сообщил в своём телеграм-канале глава района Сергей Лесь.
"В Крымском районе локально введён режим ЧС: город Крымск, Нижнебаканское, Пригородное, Южное и Мерчанское сельские поселения", — написал Лесь.
Глава района не исключил отключения света, воды и газа. Также Лесь призвал жителей предупредить об угрозе подтоплений родственников и быть готовыми к эвакуации, а именно собрать документы, запасы продуктов и воды и зарядить телефоны.
Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за непогоды.
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