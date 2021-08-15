Ещё в пяти муниципалитетах Кубани введён режим ЧС из-за угрозы подтоплений

В Крымске и четырёх населённых пунктах Крымского района введён режим ЧС из-за угрозы подтоплений, об этом сообщил в своём телеграм-канале глава района Сергей Лесь.

Глава района не исключил отключения света, воды и газа. Также Лесь призвал жителей предупредить об угрозе подтоплений родственников и быть готовыми к эвакуации, а именно собрать документы, запасы продуктов и воды и зарядить телефоны.