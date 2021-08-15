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Джонсон призвал ООН и НАТО выработать единую позицию по талибам в Афганистане

Он подчеркнул, что в этом вопросе Лондон намерен работать с западными партнёрами.

15 августа, 19:14
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

Великобритания не хотела бы, чтобы какие-либо страны Запада в индивидуальном порядке признавали власть радикального движения "Талибан"* в Афганистане. Об этом в эфире Sky News заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Он также отметил, что ситуация в этой стране продолжает оставаться чрезвычайно сложной. По его словам, никто не желает, чтобы Афганистан вновь стал рассадником террора.

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"Мы не хотим, чтобы кто-либо на двусторонней основе признал талибов, мы хотим занять единую позицию среди всех единомышленников, насколько это возможно", — поведал Джонсон.

При этом британский премьер призвал западных партнёров согласованно подходить к ситуации в Афганистане, подчеркнув, что намерен работать по данному вопросу с НАТО и Совбезом ООН.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан" организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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