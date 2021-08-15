Джонсон призвал ООН и НАТО выработать единую позицию по талибам в Афганистане
Он подчеркнул, что в этом вопросе Лондон намерен работать с западными партнёрами.
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Великобритания не хотела бы, чтобы какие-либо страны Запада в индивидуальном порядке признавали власть радикального движения "Талибан"* в Афганистане. Об этом в эфире Sky News заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
Он также отметил, что ситуация в этой стране продолжает оставаться чрезвычайно сложной. По его словам, никто не желает, чтобы Афганистан вновь стал рассадником террора.
"Мы не хотим, чтобы кто-либо на двусторонней основе признал талибов, мы хотим занять единую позицию среди всех единомышленников, насколько это возможно", — поведал Джонсон.
При этом британский премьер призвал западных партнёров согласованно подходить к ситуации в Афганистане, подчеркнув, что намерен работать по данному вопросу с НАТО и Совбезом ООН.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан" организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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