Джонсон призвал ООН и НАТО выработать единую позицию по талибам в Афганистане

Великобритания не хотела бы, чтобы какие-либо страны Запада в индивидуальном порядке признавали власть радикального движения "Талибан"* в Афганистане. Об этом в эфире Sky News заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Он также отметил, что ситуация в этой стране продолжает оставаться чрезвычайно сложной. По его словам, никто не желает, чтобы Афганистан вновь стал рассадником террора.

"Мы не хотим, чтобы кто-либо на двусторонней основе признал талибов, мы хотим занять единую позицию среди всех единомышленников, насколько это возможно", — поведал Джонсон.

При этом британский премьер призвал западных партнёров согласованно подходить к ситуации в Афганистане, подчеркнув, что намерен работать по данному вопросу с НАТО и Совбезом ООН.