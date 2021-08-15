В итальянский медицинский центр Emergency в столице Афганистана — Кабуле доставили 80 раненых. Об этом представители клиники сообщили в "Твиттере".

"Доставлено около 80 раненых. Сейчас наша больница заполнена, мы добавили 13 дополнительных коек, и мы можем принимать только самые серьёзные случаи: пациентов, нуждающихся в срочной и жизненно важной помощи", — отмечается в заявлении медучреждения.

Неправительственный медцентр оказывает медицинскую помощь в Афганистане с 1999 года. У организации есть больницы, в частности, в Кабуле, Лашкаргахе, а также пункты первой помощи по всей стране.