"Больница заполнена": В итальянский медцентр в Кабуле доставили около 80 раненых
В медучреждении уточнили, что были развёрнуты дополнительные койки.
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В итальянский медицинский центр Emergency в столице Афганистана — Кабуле доставили 80 раненых. Об этом представители клиники сообщили в "Твиттере".
"Доставлено около 80 раненых. Сейчас наша больница заполнена, мы добавили 13 дополнительных коек, и мы можем принимать только самые серьёзные случаи: пациентов, нуждающихся в срочной и жизненно важной помощи", — отмечается в заявлении медучреждения.
Неправительственный медцентр оказывает медицинскую помощь в Афганистане с 1999 года. У организации есть больницы, в частности, в Кабуле, Лашкаргахе, а также пункты первой помощи по всей стране.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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