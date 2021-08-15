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"Больница заполнена": В итальянский медцентр в Кабуле доставили около 80 раненых

В медучреждении уточнили, что были развёрнуты дополнительные койки.

15 августа, 19:27

Фото © ТАСС / EPA

В итальянский медицинский центр Emergency в столице Афганистана — Кабуле доставили 80 раненых. Об этом представители клиники сообщили в "Твиттере".

"Доставлено около 80 раненых. Сейчас наша больница заполнена, мы добавили 13 дополнительных коек, и мы можем принимать только самые серьёзные случаи: пациентов, нуждающихся в срочной и жизненно важной помощи", — отмечается в заявлении медучреждения.

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Неправительственный медцентр оказывает медицинскую помощь в Афганистане с 1999 года. У организации есть больницы, в частности, в Кабуле, Лашкаргахе, а также пункты первой помощи по всей стране.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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