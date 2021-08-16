Пешеходы плывут: Улицы Новороссийска ушли под воду из-за проливных дождей
Над ликвидацией последствий ливней работают все оперативные службы города.
Новороссийск буквально затопило из-за проливных дождей. Мощные ливни, которые обрушились на город, по-прежнему не прекращаются. Местные жители публикуют видео, на которых видны последствия непогоды.
Из-за того, что улицы оказались затоплены, водителям стало передвигаться крайне проблематично. При этом пешеходы в прямом смысле плывут по городу. О возможной эвакуации из зон подтоплений жителей предупреждают сирены.
Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, все оперативные службы Новороссийска работают над ликвидацией последствий сильного ливня.
Ранее Лайф писал о том, что стихия бушует в Геленджике. Там дожди также затопили улицы города. На появившихся в соцсетях кадрах видно, как потоки воды смывают местные кафе.
Комментариев: 0