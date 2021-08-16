Улицы Новороссийска ушли под воду из-за проливных дождей, в городе работают сирены. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS) / Соцсети

Новороссийск буквально затопило из-за проливных дождей. Мощные ливни, которые обрушились на город, по-прежнему не прекращаются. Местные жители публикуют видео, на которых видны последствия непогоды.

Из-за того, что улицы оказались затоплены, водителям стало передвигаться крайне проблематично. При этом пешеходы в прямом смысле плывут по городу. О возможной эвакуации из зон подтоплений жителей предупреждают сирены.

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, все оперативные службы Новороссийска работают над ликвидацией последствий сильного ливня.