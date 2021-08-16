Шведский врач перечислил восемь способов снижения давления без лекарств

Медик напомнил, что идеальным давлением считается 120/80, такое обычно бывает у молодых и здоровых людей. Если давление колеблется в районе 140–160/90–100 и выше, необходимо его снижать. Чтобы привести этот показатель в норму, есть конкретные меры, которые необходимо выполнить, отметил доктор. Итак, давление помогут снизить следующие способы: