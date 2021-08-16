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Шведский врач перечислил восемь способов снижения давления без лекарств

Идеальным показателем кровяного давления считается значение 120/80, напомнил медик.

15 августа, 23:36
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Шведский врач Матс Халльдин перечислил восемь способов снижения кровяного давления без лекарств. Об этом пишет издание Expressen.

Медик напомнил, что идеальным давлением считается 120/80, такое обычно бывает у молодых и здоровых людей. Если давление колеблется в районе 140–160/90–100 и выше, необходимо его снижать. Чтобы привести этот показатель в норму, есть конкретные меры, которые необходимо выполнить, отметил доктор. Итак, давление помогут снизить следующие способы:

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  • Умеренные физические нагрузки или получасовые прогулки раз в день. При этом двигательную активность можно разбить на короткие отрезки — гулять три раза в день по десять минут. Кроме того, следует пользоваться лестницей вместо лифта.
  • Рекомендуется пользоваться счётчиком шагов на смартфоне или фитнес-браслете. Оптимальный показатель в день — десять тысяч шагов.
  • Важно избегать стресса и уметь расслабляться.
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  • В течение дня врач советует отключать телефон, компьютер и телевизор, чтобы оградить себя от лишних переживаний.
  • Для поддержания необходимого уровня кровяного давления необходимо хорошо высыпаться, не менее семи часов за ночь.
  • Не стоит забывать о питании. Медик рекомендует средиземноморскую диету, то есть потреблять больше рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов и оливкового масла и меньше полуфабрикатов, в том числе колбасных изделий.
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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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