Шведский врач перечислил восемь способов снижения давления без лекарств
Идеальным показателем кровяного давления считается значение 120/80, напомнил медик.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Шведский врач Матс Халльдин перечислил восемь способов снижения кровяного давления без лекарств. Об этом пишет издание Expressen.
Медик напомнил, что идеальным давлением считается 120/80, такое обычно бывает у молодых и здоровых людей. Если давление колеблется в районе 140–160/90–100 и выше, необходимо его снижать. Чтобы привести этот показатель в норму, есть конкретные меры, которые необходимо выполнить, отметил доктор. Итак, давление помогут снизить следующие способы:
- Умеренные физические нагрузки или получасовые прогулки раз в день. При этом двигательную активность можно разбить на короткие отрезки — гулять три раза в день по десять минут. Кроме того, следует пользоваться лестницей вместо лифта.
- Рекомендуется пользоваться счётчиком шагов на смартфоне или фитнес-браслете. Оптимальный показатель в день — десять тысяч шагов.
- Важно избегать стресса и уметь расслабляться.
- В течение дня врач советует отключать телефон, компьютер и телевизор, чтобы оградить себя от лишних переживаний.
- Для поддержания необходимого уровня кровяного давления необходимо хорошо высыпаться, не менее семи часов за ночь.
- Не стоит забывать о питании. Медик рекомендует средиземноморскую диету, то есть потреблять больше рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов и оливкового масла и меньше полуфабрикатов, в том числе колбасных изделий.
- Отказаться от курения.
- Отказаться от алкоголя.
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