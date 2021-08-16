"Симптомы могут появиться через месяц": Врач объяснила, как распознать постковидный синдром Медик предупредила, что подозрительные симптомы иногда появляются спустя недели после выздоровления — и человек не понимает, что это. 15 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Постковидный синдром может возникнуть даже у тех, кто переболел коронавирусом легко или вовсе бессимптомно, рассказала Лайфу терапевт и профпатолог "СМ-клиники" Екатерина Романова.

— Симптомы могут возникнуть не сразу, а спустя даже месяц после перенесённого заболевания. Естественно, это может сбить человека с толку. И возникшие симптомы многие люди связывают с чем угодно, но только не с перенесённым CoViD-19, — подчеркнула врач.

Переболевшим ковидом нельзя игнорировать даже незначительные изменения в состоянии здоровья, а в случае недомогания стоит немедленно обратиться к врачу, добавила она. По словам терапевта, особо внимательными должны быть люди с болезнями сердца и сосудов, лёгких, страдающие диабетом, аутоиммунными заболеваниями, а также люди с лишним весом и пожилые.

— Так как заболевание представляет особенную угрозу для дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и иммунной системы, то в первую очередь следует обратить внимание на такие симптомы, как одышка, кашель, слабость и быстрая утомляемость, тахикардия, боли в области груди, нарушение сна, ощущение нехватки воздуха, депрессия, суставной синдром. На самом деле эти симптомы можно перечислять достаточно долго, ведь даже ухудшение состояния кожи и волос может свидетельствовать о последствиях CoViD-19, — сказала врач.

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По словам терапевта, даже при отсутствии симптомов всем переболевшим CoViD-19 нужно сдать биохимический и клинический анализы крови, а также общий анализ мочи, а их результаты показать врачу. Медик назвала маркеры, которые могут указывать на постковидный синдром. По её словам, это:

С-реактивный белок (ультрачувствительный), или СРБ(у)

— Повышенное содержание базовых концентраций этого белка в крови указывает на воспалительный процесс, — объясняет Екатерина Романова.

Ферритин

— Он является маркером-индикатором острой фазы воспаления. Рассматривается, в частности, как фактор устойчивости организма к инфекционным агентам, — говорит врач.

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)

— Обнаруживается во всех тканях организма, однако этот фермент наиболее активен в сердце и скелетных мышцах, почках, лёгких и печени. Является маркером повреждения (деструкции) тканей организма, — отмечает терапевт.

D-димер (D-dimer)

— Это специфический маркер активации системы свёртывания крови, один из продуктов расщепления тромбов. Повышение его содержания в плазме крови служит достоверным признаком активно протекающего тромбообразования, — добавила медик.

Авторы Адель Романенкова